Ondernemersvereniging is wachten op anti-terreurmaatregelen beu

Ondernemersvereniging Amsterdam City is het wachten op anti-terreurmaatregelen zat. De vereniging vindt dat het tijd is dat er definitieve aanpassingen komen op druk bezochte plekken.

Willem Koster, voorzitter van Amsterdam City, wil dat de gemeente snel stappen gaat nemen om de definitieve anti-terreuroplossingen te plaatsen.

Aanslagen in Europese steden

In april gaf de gemeente aan dat de vorig jaar geplaatste betonblokken in 2019 en 2020 vervangen worden door permanente inrijbeperkende maatregelen. Maar dat moet volgens Koster sneller gebeuren.

'Je hebt gezien dat er de afgelopen jaren nog al wat aanslagen zijn geweest in Europese steden. Ondernemers hebben het initiatief genomen, omdat wij en de klanten ons niet meer veilig voelen'. In andere Europese steden zijn de extra veiligheidsmaatregelen al wel ingevoerd, vertelt hij.

Definitieve aanpassingen

Na de initiële gesprekken met de gemeente is de invoering van de permanente anti-terreurmaatregelen volgens Koster in een stroperig, ambtelijk proces terechtgekomen. 'Wij willen dat er op plekken die makkelijk bereikbaar zijn voor auto's, palen worden geplaatst zodat je er niet met een vrachtwagen in kan rijden.'