Verdriet bij medewerkers MC Slotervaart: 'Mensen slapen slecht, zijn emotioneel'

De ondernemersraad (OR) en medewerkers van het MC Slotervaart reageren diep teleurgesteld en ook woedend op het feit dat een doorstart voor het ziekenhuis definitief van de baan is.

Patiënten en medewerkers zaten wekenlang in onzekerheid en moesten afwachten of een doorstart mogelijk was. 'We hadden allemaal gehoopt dat er nog een kans was, maar nu kwam toch het trieste bericht dat het afgeketst is', vertelt een neuroloog.

Lees ook: Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

Een collega van de afdeling dermatologie maakt zich woedend over de uitkomst. 'Dit is balen, zwaar klote. Ik heb twintig jaar lang een praktijk opgebouwd en dat is gewoon helemaal weg.'

Zilveren Kruis de boosdoener

Volgens haar is dit vrijwel uitsluitend te danken aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Petra Meijer en Roos Blom van de OR sluiten zich daarbij aan. Blom: 'Er lag een plan met potentie voor baanbehoud, voor zorg. Er waren wat kanttekeningen, daar hebben we over gesproken en ook daar kregen wij goede antwoorden op. Maar het is gewoon afgeschoten door Zilveren Kruis.'

De langdurige onzekerheid was voor de medewerkers het misschien wel het zwaarst, weet Blom. 'Toen bleek er een nieuwe partij te zijn voor een doorstart, dan krijgen mensen weer hoop en adrenaline. Mensen slapen slecht, zijn emotioneel. Dat merkte je vanmiddag ook en dat is echt heel zuur. Wij hebben echt gevochten voor een doorstart.'

Lees ook: Minister vindt mislukte doorstart MC Slotervaart 'teleurstellende uitkomst'

Op zoek naar nieuw werk

Maar die komt er niet en dus zullen de ruim elfhonderd medewerkers van het ziekenhuis nieuw werk moeten zoeken. Iets wat voor onder andere een neuroloog niet heel makkelijk is, vertelt één van hen. 'De vacatures liggen niet voor het oprapen. We moeten kijken waar er in de buurt nieuwe kansen zijn.'

Namens de OR hoopt Blom van harte dat omliggende ziekenhuizen naast patiënten ook zoveel mogelijk medewerkers een plek kunnen bieden. 'Ook voor medewerkers die hier al langer werken, die wat ouder zijn. Doktersassistenten van boven de vijftig of zestig vinden gewoon heel moeilijk een baan. Ik hoop dat er werknemers zijn die ook voor hun een plek weten te vinden.'