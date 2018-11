Sjaak Wolfs werkte altijd voor de club, bijna nooit voor zichzelf

Of er nou 'alweer' een prijs werd gewonnen of gewoon simpelweg een teamfoto werd gemaakt, materiaalman Jaques Wolfs, alias Sjakie Wolfs, had altijd zijn woordje klaar voor AT5, hij had zelfs een eigen programma. Een Ajacied in hart en nieren, maar vooral een Amsterdammer pur sang. Tien jaar geleden overleed hij op 14 november 2008.

Sjaak Wolfs, geboren in Oost, werkt in 1975 als fitter bij de Gemeentewaterleidingen, als zijn neef, voetballer Barry Hulshoff, hem bij Ajax aandraagt als materiaalman. In dat jaar bestaat AT5 nog niet, maar vanaf de oprichting in 1992 heeft de sportredactie de materiaalman direct in de smiezen.

29 prijzen

Veel successen vierde Sjaak Wolfs met Ajax. Tijdens zijn actieve loopbaan, van 1975 tot en met 2003, won hij met zijn jongens op het veld 29 prijzen. In 1995 werden met de Europacup 1, het landskampioenschap, de Supercup en de wereldbeker voor clubteams, de meeste prijzen in een jaar tijd gepakt.

In 2003 zei Wolfs vaarwel tegen het aandraaien van noppen en oppompen van ballen. 28 jaar Ajax-dienst had hij er toen op zitten. Na de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 31 augustus kreeg hij een groots afscheid.

76 jaar

Lang om van zijn pensioen te genieten kreeg Sjaakie Wolfs niet. Op 14 november 2008 overleed hij op 76-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in de stad. AT5 dook in de archieven en kwam daar heel veel moois tegen.