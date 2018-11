Kritiek omwonenden op betonblokken: 'Lijkt wel een terreurmaatregel'

De betonblokken die stadsdeel West op het parkeerterrein in de Reinaert de Vosstraat in Bos en Lommer plaatste, roepen veel op bij omwonenden. 'Het lijkt wel een maatregel tegen terreur', schrijft een boze buurtbewoner op Facebook.

Ook andere bewoners hebben kritiek op de maatregel, maar volgens het stadsdeel is deze nodig om de overlast tegen te gaan.

Omwonenden worden al jaren geïntimideerd door een groep mannen. Ze hangen rond in auto's op de parkeerplek. 'Het zit iedereen erg hoog. Ze steken zwaar vuurwerk af, net handgranaten, waardoor je denkt dat je ruiten eruit vallen. Als je er iets van zegt, krijg je een grote mond terug,' vertelt een inmiddels verhuisde oud-bewoner aan AT5. 'Het is gewoon doodeng.'

Geluidsoverlast en intimidatie

De politie heeft in de afgelopen periode ruim vijftig meldingen binnengekregen over het terrein. Die gingen over geluidsoverlast, zwerfafval en intimidatie. Op een bewonersbijeenkomst werd maandagavond duidelijk dat vrouwen na een yogales in het Wachterliedplantsoen zijn bekogeld met stenen. Daarnaast was er vorig jaar een schietpartij en werden twee politieauto's in brand gestoken.

'We hebben huilende bewoners bij het stadsdeel gehad. Het is echt een stevige groep overlastgevende gasten, die voor veel incidenten zorgt in de buurt', vertelt Jeroen van Merkel, portefeuillehouder van stadsdeel West.

Camera's en extra verlichting

Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Zo werden er camera's opgehangen, plaatste de gemeente extra verlichting en werd meerdere malen geprobeerd met de overlastgevers in gesprek te gaan. 'Maar de problemen blijven zich voordoen', stelt Van Merkel.

En dus bedacht het stadsdeel een drastische oplossing: de parkeerplek afsluiten met betonblokken. Een verademing voor sommige bewoners. 'Iedere avond en vooral in het weekend zijn er hangjongeren met harde muziek, lachgasballonnetjes, zwerfafval, scheurende scooters en driftende auto’s. Misschien kunnen we nu wel een nacht lekker doorslapen', schrijft een omwonende op Facebook.

Verplaatsen naar andere straten

Maar meerdere bewoners zetten juist vraagtekens bij de maatregel. Ze vrezen voor parkeerproblemen en zijn bang dat de overlastgevende groep zich verplaatst naar andere straten in de buurt.

Het stadsdeel kan die zorg nu niet wegnemen, maar blijft het goed in de gaten houden. 'We moesten met een snelle, praktische oplossing komen. Het is slechts een proef. Stel volgende week blijkt dat het inderdaad niet werkt, dan zijn de betonblokken zo weer weg’, aldus de portefeuillehouder.

Ondertussen is het stadsdeel druk bezig met een definitieve oplossing voor het probleem. Ze gaan met de bewoners in gesprek over een andere invulling voor het parkeerterrein.