Black Eyed Peas in Vondelpark: 'Luister al naar ze sinds ik klein ben'

The Black Eyed Peas geven vanavond voor het eerst in bijna tien jaar tijd weer een concert in Amsterdam. In Vondel CS konden fans vanmiddag al een voorproefje krijgen. De Amerikaanse hiphopformatie kwam hier namelijk heen voor een meet & greet.

Althans, twee van de drie huidige bandleden. Het bekendste Black Eyed Peas-lid will.i.am was er vanmiddag niet bij. 'Na het optreden in Parijs gister werd hij ziek. Hij neemt nu even rust om vanavond weer op te kunnen treden', verklaarde mede-bandlid Taboo zijn afwezigheid.

Lees ook: Black Eyed Peas ontmoeten? Ga vanmiddag naar Vondel CS

'Shoppen en Amsterdam bekijken'

Het wegblijven van will.i.am. kon de pret bij de aanwezige fans niet drukken. 'Sinds ik klein ben luister ik al naar ze. Nu kwamen ze naar Amsterdam en ik weet niet of dat nog eens gaat gebeuren, dus ik dacht ik ga er even langs.' Ook een andere fan wilde deze unieke kans niet laten schieten. 'Meestal kan ik niet, of vind ik het toch te duur, maar zo'n gelegenheid als hier in het Vondelpark is natuurlijk geweldig. Hartstikke leuk.'

Lees ook: The Black Eyed Peas geven voor eerst in bijna tien jaar weer concert

Wie niet bij het concert kan zijn, maar toch graag een glimp van de mannen wil opvangen moet woensdag de stad in. 'Morgen is onze rustdag. We gaan dan wat rondlopen door de stad. Een beetje shoppen en Amsterdam bekijken', aldus Taboo.