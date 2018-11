Politie geeft beelden vrij van mislukte plofkraak Lambertus Zijlplein

De mannen die eind oktober op het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West een pinautomaat probeerden op te blazen, zijn vastgelegd op camera. De beelden zijn vanavond getoond in Opsporing Verzocht.

Bewoners van dertig woningen bij het plein worden in de nacht van 22 op 23 oktober ruw gewekt. De politie staat aan de deur. 'We werden net wakker gemaakt met een hoop gebonk, dat er een of ander explosief beneden in de flat lag. Dus dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten.' zegt een bewoonster van de flat op het bewuste moment.



Rond vier uur 's nachts proberen twee mannen de ABN AMRO-pinautomaat bij de Albert Heijn open te breken. Ze gebruiken hierbij zware explosieven, maar die komen niet tot ontploffing. De springstof wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) weggehaald en ergens anders gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Bijna op explosief staan

Op beelden van de camera in de pinautomaat is te zien hoe de twee mannen te werk gaan. Het duo probeert de automaat open te wrikken, waarbij ze elkaar afwisselen. De springstof ligt op de grond en een van de twee mannen gaat zelfs bijna bovenop het explosief staan. De springstof wordt vervolgens zo ver mogelijk in de automaat geduwd en de mannen halen er een ontsteker bij. Het lukt ze echter niet het geheel tot ontploffing te brengen, waarna de twee besluiten ervandoor te gaan.

Signalementen

De eerste verdachte is de man die als eerste te zien is bij de automaat. Zijn gezicht komt daarbij gedeeltelijk in beeld. Hij heeft opvallende zware wenkbrauwen. Hij draagt die nacht een donkerblauw Nike jack met capuchon, een donkere broek en donkere sportschoenen en hij heeft lichtkleurige bedekking voor zijn gezicht. Hij draagt een pet met een duidelijk logo van Uber, waar Uber Eats op staat. Hij heeft donkere handschoenen aan en heeft vermoedelijk witte handsfree oordopjes in.

De tweede verdachte is de man die de springstof in de automaat duwt. Hij is minder goed te zien. De man draagt die nacht een donkere jas met capuchon, een donkere broek, donkere sportschoenen en donkere gezichtsbedekking onder zijn capuchon. Verder heeft de man een hoofdlampje op. De man is niet heel herkenbaar, maar de politie hoopt dat mensen hem wellicht herkennen aan zijn postuuur en houding.

