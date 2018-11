Veel banen verloren bij doorstart TravelBird

Het Amsterdamse bedrijf TravelBird moest twee weken geleden uitstel van betaling aanvragen. Vandaag laat het online reisbureau weten een doorstart te maken met behulp van het Britse Secret Escapes Group.

De website van TravelBird zal snel weer in de lucht zijn. Maar tot verdriet van de organisatie zullen niet alle werknemers nog een baan houden. Slechts vijfentwintig van de driehonderd medewerkers gaan waarschijnlijk mee naar de nieuwe eigenaar.

Grote speler

Secret Escapes Group is een van de grootste online reisaanbieders. Volgens de curatoren was de doorstart, gezien de financiële situatie van TravelBird, de beste oplossing. De Duitse reisorganisatie Holidayguru had ook interesse in een overname. Wat de Britse organisatie neer moet leggen voor TravelBird is niet bekend.

Zeker veertigduizend reizigers zijn de dupe geworden van het faillissement. Door achterstallige betalingen konden veel vakantiegangers hun hotel niet in.