Uitzwaaiwedstrijd voetbalsters Oranje mogelijk in Arena

De laatste wedstrijd van de Oranje leeuwinnen voordat ze komende zomer naar het WK in Frankrijk afreizen, wordt mogelijk gespeeld in de Arena.

De dames plaatsten zich dinsdagavond voor het WK door in de play-offs met 1-1 gelijk te spelen tegen Zwitserland. Een eerdere wedstrijd werd met 3-0 gewonnen.

Ook de Kuip is een optie

De KNVB onderzoekt of de Arena de geschikte plek is voor de laatste wedstrijd op Nederlandse bodem, voordat de ploeg van Sarina Wiegman naar Frankrijk vertrekt. De Kuip zou ook een optie zijn voor de voetbalbond.

'We moeten er dan wel een heel feest omheen organiseren om het stadion vol te krijgen', zegt Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB tegen het AD.

Die uitzwaaiwedstrijd zal gehouden worden voor 7 juni, want dan wordt er afgetrapt in Frankrijk.