Directie Ambulance Amsterdam niet blij met inzet ambulances bij 'sociaal protest'

De directie van Ambulance Amsterdam is niet blij met de actie van ambulancebroeders die zaterdagmiddag meededen met een demonstratie op de Dam. Zonder toestemming werd er gedemonstreerd in dienstkleding en werden er ambulancevoertuigen gebruikt. Maar volgens een lid van het actiecomité klopt dat niet.

Bij de 'sociale' demonstratie werd gepleit voor loonsverhogingen en een betere pensioenregeling, schrijft De Telegraaf.

De directie wil met de actievoerende ambulancebroeders in gesprek over de demonstratie. Een woordvoerder van de dienst benadrukt daarbij dat het mensen vrij staat om te demonstreren. De gesprekken zouden deel uit maken van reeks van overleggen waarin ook gesproken wordt over toekomst van Ambulance Amsterdam

Arriveren met sirenes

De zorgen over het protest ontstonden nadat duidelijk werd dat vakbond FNV het ambulancepersoneel had opgeroepen in ambulances met sirenes te arriveren. 'De afwezigheid van voertuigen zou de aanrijtijden kunnen beïnvloeden, en daarbij zijn de voertuigen en werkkleding bedoeld voor zorgverlening', reageren directieleden Frans Sier en Frank Berg in de krant.

Lees ook: Demonstranten lopen mars voor 'een socialer Nederland'



De directie besloot zelf naar de meldkamer te stappen. Hier bleek dat een aantal ambulances al op weg was naar de Dam. De meesten konden worden teruggestuurd, maar twee voertuigen deden uiteindelijk toch mee in de demonstratie. 'Ondanks het feit dat de meldkamer hier geen toestemming voor had gegeven. Dit deden die collega's zowel in uniform als met de dienstvoertuigen', aldus Sier en Berg.

'Patiëntenzorg nooit in gevaar geweest'

Volgens een ambulancebroeder en lid van het actiecomité klopt de informatie van Sier en Berg niet. Mensen die deelnamen aan het protest liepen in oude werkkleding. Een van de ambulances kwam jassen brengen om de werkkleding te bedekken. De andere ambulance die met sirenes langs de Dam reed was op weg naar een noodgeval. 'De patiëntenzorg is nooit in gevaar gekomen door onze deelname aan het protest.'