Voor Stopera kamperende Ramon krijgt eindelijk een huis: 'Het doel is bereikt'

Vier weken lang kampeerde de dakloze Ramon in weer en wind voor de Stopera om aandacht te vragen voor zijn situatie en om een sociale huurwoning af te dwingen. Gisteren bleek die actie succesvol.

Voor de laatste keer ritst Ramon zijn groene tentje open: hij moet gaan inpakken. Gisteren kwam, na bijna een maand, eindelijk het verlossende woord van de Ombudsman: zijn aanvraag voor urgentie werd in april dit jaar onterecht afgekeurd. Binnenkort mag hij op gesprek komen bij de GGD, waar hij verwacht alsnog zijn urgentieverklaring te krijgen.

Lees ook: Ramon viert 55'ste verjaardag in zijn ijskoude tentje bij stadhuis

'Schimmel moeten trotseren'

Maar de vier weken in het tentje zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten: voordat hij naar de GGD gaat, wil hij eerst naar zorgorganisatie HVO-Querido om te herstellen van de kou en regen. 'Schimmel heb ik moeten trotseren', zegt Ramon, wijzend op de vochtige, bruingele plek op zijn matras.

Lees ook: Ramon kampeert nu acht dagen bij stadhuis: 'Mijn doel is mijn recht'

Toch was het niet alleen maar afzien. Ramon is ontroerd door alle steun die hij kreeg van voorbijgangers de afgelopen maand. Zelfs een 9-jarig jongetje wilde hem een hart onder de riem steken. 'Hij zei: "Mag ik jou een Sinterklaascadeautje aanbieden?".' Het jochie gaf hem vervolgens een tas met etenswaren, ijsthee, chocola en amandelspeculaas. 'Toen had ik het moeilijk', zegt een zichtbaar geëmotioneerde Ramon.



Blijven strijden

Ramon heeft dus heel wat losgemaakt met zijn actie. 'U bent voor mij eigenlijk, zoals ik u gezien heb, bijna een boegbeeld,' vertelt een voorbijganger. Ramon wil daarom blijven strijden voor de rechten van daklozen, maar gelukkig hoeft dat niet meer vanuit zijn tentje. 'Het doel is bereikt, tot de volgende keer maar weer.'

Lees ook: Dakloze kampeert al drie dagen voor Stopera: 'Ik laat me niet meer vernederen!'