Tramverkeer Centrum ernstig ontregeld door ontsporing en aanrijding

Het tramverkeer in het centrum is vanochtend ernstig ontregeld door een ontsporing en een ongeval. Tramlijnen 2, 7, 4, 12, 14, 19 en 24 reden in de ochtendspits allemaal aangepaste routes.

Rond 08.30 uur liep tram 12 van de rails bij het Leidseplein, waardoor het overige tramverkeer het plein niet meer kon aandoen. Kort daarop vond er een aanrijding plaats bij het Rokin, waardoor het tramverkeer op die plek ook gestremd raakte.

Door de omleidingen stopten de trams onder andere enige tijd niet op de Dam, het Rokin, de Munt, de Spiegelgracht, de Prinsengracht, de Keizersgracht, het Koningsplein en de Elandsgracht.

Rond 09.45 uur reden de lijnen weer de eigen route, echter wel met vertragingen oplopend tot een half uur.