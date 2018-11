31ste editie IDFA van start in Carré

Veertien bioscopen en theaters in de stad staan vanaf vandaag helemaal in het teken van het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Tijdens het twaalfdaagse filmfestival zullen er in totaal driehonderd nieuwe documentaires vertoond worden.

Naast documentaires gaan er dit jaar ook een aantal nieuwe programma's van start. Zo worden films bij 'IDFA on stage' gecombineerd met muziek-, theater- en dansoptredens. Bij 'IDFA frontlight' worden twintig documentaires vertoond die urgente verhalen vertellen.



Inclusie

Ondanks dat er dit jaar geen speciaal thema is, staat inclusie hoog op de IDFA-agenda. 'Dit betekent dat er bij de selectie van de documentaires veel aandacht was voor gendergelijkheid en een eerlijke geografische en culturele afspiegeling', aldus de directie.



Lees ook: Pat gaat al 10 jaar naar IDFA: 'Het is heel inspirerend'



Kabul, city in the wind

De officiële aftrap is in Carré met de openingsfilm Kabul, city in the wind, die gaat over het dagelijks leven in het door oorlog geteisterde Kabul. De film werd gemaakt door de Afghaanse Aboozar Amini, die als tiener naar Nederland vluchtte.



Lees ook: Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende directrice IDFA Ally Derks



Locaties

Naast bekende bioscopen als Pathé de Munt en EYE, worden er ook documentaires vertoond in kleinere theaters en culture cafés, zoals de Kleine Komedie en café De Jaren. Het IDFA duurt tot en met 25 november.