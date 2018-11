Voormalig kantoor Reinout Oerlemans omgebouwd tot flexwerkplek

Een jaar nadat voormalig tv-productiebedrijf Eyeworks vertrok uit het monumentale pand aan het Raamplein, opent daar na een flinke verbouwing een aanbieder van flexibele werkplekken.

Het pand van 3200 vierkante meter beschikt over dertig flexplekken, 350 kantoorplekken, drie vergaderzalen en een bioscoopzaal. Ondanks dat het pand zo'n vijf jaar geleden voor een kapitaal werd verbouwd door Oerlemans, is het rijksmonument dit keer door flexplekkenverhuurder Tribes omgebouwd in de stijl van de Chinese stam de Mosuo. Een stam waar vrouwen de leiding hebben.

Het Frans-classicistische gebouw werd in 1901 ontworpen door Jan Springer die ook de Stadschouwburg aan het Leidseplein heeft ontworpen. 'Het is het een monumentaal pand, waardoor we dus niet mochten boren en geen wanden mochten plaatsen. Een bouwkundige uitdaging', vertelt ontwerpster Huguette Crielaers.

Het betreft de 24e vestiging van het flexplekkenbedrijf. Het kantoor opent vandaag.