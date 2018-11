Eigenaar van Fiatje weet het zeker: 'tuig' heeft auto de gracht ingeduwd

Roeland Bloemen heeft zijn auto terug. Zondagochtend was zijn klassieke Fiat 500 uit 1974 opeens verdwenen van zijn parkeerplaats aan de Leidsegracht, vandaag werd de auto in diezelfde gracht teruggevonden.

Toen Roeland zondagochtend zag dat zijn auto was verdwenen, dacht hij direct al dat de auto in de gracht verdwenen was. 'Ik heb met een stok in het water gezocht, daarna Waternet en de politie ingeschakeld. Maar die stelden wegens gebrek aan capaciteit geen onderzoek in.' Hij probeerde het nog via Facebook en andere social media, maar zonder resultaat.

Krassen op de kademuur

Roeland ging vervolgens zelf op zoek naar sporen, en met succes: op de kademuur, precies bij de parkeerplaats van zijn oldtimer, zaten krassen en grijze verfschilfers. Voor Roeland een duidelijk teken dat zijn auto met opzet door iemand het water in is geduwd. 'Hij kan er niet ingerold zijn, dan zou hij zijn blijven hangen. Je moet echt flink doorduwen voor zulke krassen.'

Rond zes uur gisteravond schakelde hij vervolgens de politie en de brandweer in, en met behulp van een magneet, een sonar en een duikteam stond de auto rond middernacht weer op het droge. De handrem stond erop, de pook netjes in de eerste versnelling: nog meer tekenen dat er opzet in het spel was.

Kwestie van tijd en geld

De schade aan de auto valt eigenlijk nog mee, vindt Roeland. Het dak heeft het wel flink moeten ontgelden: er zijn een paar rondvaartboten overheen gevaren. 'Die hebben gemerkt dat ze ergens overheen voeren en hebben dat ook gemeld, maar met die meldingen is vervolgens niets gedaan.'

Roeland is van plan de schade zelf te herstellen. Hij heeft de auto eerder al helemaal gerestaureerd. 'Hij ziet er verder nog pico bello uit. Het is een kwestie van onderdelen vinden. En natuurlijk een kwestie van tijd en geld. Maar als ik het een ander zou laten doen, kost me dat zo tienduizend euro. Als ik het zelf doe, ben ik voor een paar duizend euro klaar.'

Gebrek aan capaciteit

Roeland begrijpt het gebrek aan capaciteit bij de politie, waardoor geen onderzoek werd gedaan naar zijn verdwenen Fiat. Ook nu de auto weer boven water is, ziet het er niet naar uit dat de daders gepakt worden. 'De politie kan niks doen, ze zijn onderbemand. Er kunnen ook geen vingerafdrukken meer worden afgenomen.'

Hij hoopt dat de gemeente iets kan doen. 'Meer inzetten op handhaving zou helpen om dit soort tuig uit de stad te weren. Ik zou graag meer blauw op straat zien. Maarja, dan kom je weer uit op het capaciteitsgebrek. Ik zie zo snel geen oplossing.'

Roeland zegt zijn auto gewoon weer op dezelfde plek te parkeren. 'Misschien met een camera erop. En iets verder van de kant af.'