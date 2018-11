SP wil dat gemeente MC Slotervaart alsnog koopt: 'Enige reddingsboei'

Volgens de SP is alsnog kopen van het MC Slotervaart door de gemeente de enige reddingsboei voor het ziekenhuis. De partij haalt flink uit naar de zorgverzekering en naar politiek Den Haag.

'Laten vallen als een baksteen'

'Het kabinet en verzekeraar Achmea hebben het Slotervaartziekenhuis laten vallen als een baksteen', zegt fractievoorzitter Erik Flentge. 'Ze duiken weg van hun verantwoordelijkheid om goede zorg te garanderen. Amsterdammers zijn de dupe: 90.000 patiënten zijn hun vaste behandelaar kwijt en meer dan duizend zorgverleners verliezen hun baan.'

Lees ook: Definitief geen doorstart voor MC Slotervaart

Doorstart van de baan

Dinsdag werd bekend dat een doorstart van MC Slotervaart definitief op de klippen was gelopen. De aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) konden niet alle partijen overtuigen van hun plannen. CCN was de enige partij waarmee de curatoren in gesprek gingen over een eventuele koop. Met de mislukte doorstart komt er definitief een einde aan het Slotervaartziekenhuis.

Lees ook: Ondernemingsraad MC Slotervaart: 'De hoop wordt op de proef gesteld'

'Opkoop is enige reddingsboei'

Volgens de SP is opkoop nu nog de enige mogelijkheid. 'Opkoop is nu de enige reddingsboei voor ons ziekenhuis. De commerciële clubs en Achmea doen niks. Dan wordt het tijd dat de overheid de regie neemt en ons ziekenhuis redt. We roepen vervolgens de minister op dit ziekenhuis te exploiteren, bij voorkeur samen met de artsen en andere zorgverleners.'

Lees ook: 'Twijfels bij medisch specialisten over doorstartplannen MC Slotervaart'

'Zorg is geen markt'

Het mislukken van de doorstart zorgt ook voor irritatie bij Flentge. 'De zorg is geen markt. Ziekenhuizen laat je niet failliet gaan. Laten we het vanaf vandaag anders doen, te beginnen hier, in onze hoofdstad.'

Dossier MC Slotervaart

Lees alle berichtgeving over het faillissement van MC Slotervaart terug in ons dossier MC Slotervaart.