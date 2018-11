Afspraken van 9000 patiënten MC Slotervaart moeten nog worden verzet

Van negenduizend patiënten moeten de afspraken die nog stonden tot eind 2019 worden verzet. De afspraken moeten samen met de patiëntendossiers worden overgedragen naar andere ziekenhuizen.

Na het uitspreken van het faillissement zijn er al veel afspraken verzet, maar er staan er nu dus nog van negenduizend patiënten afspraken in het MC Slotervaart gepland. Die kunnen definitief niet doorgaan, omdat er geen doorstart wordt gemaakt.

Nieuwe afspraken

De curator meldt dat er ook nog voor enkele duizenden patiënten zijn die nog niet een afspraak hebben, maar waarvoor nog wel een afspraak moet worden gemaakt in 2019. Die groep wordt op dit moment in kaart gebracht en ook voor die patiënten worden afspraken gemaakt met andere ziekenhuizen.

Nog 1095 medewerkers

In het MC Slotervaart zijn momenteel nog 1095 medewerkers werkzaam. Eind deze maand gaan de medewerkers met een tijdelijk contract uit dienst. Op 7 december worden medewerkers in vaste dienst ontslagen. Maar met betrokken partijen wordt ook overlegd of een deel van de medewerkers langer kan blijven werken. Hiermee wil de curator een 'zorgvuldige overdracht' realiseren.

Intussen zal het failliete ziekenhuis blijven draaien tot de overdracht van patiënten en de dossiers afgerond is. De curator kan niet zeggen hoe lang het duurt voordat de overdracht compleet is.

