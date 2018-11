Verkeerspsycholoog kritisch over 3D-zebrapad: 'Kan in Amsterdam juist voor ongelukken zorgen'

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen is kritisch op het plan om een 3D-zebrapad aan te leggen in de Baarsjes. Doordat automobilisten ervan kunnen schrikken, zouden er juist ongelukken kunnen gebeuren.

Een bewoner van de Witte de Withstraat kwam op het idee nadat hij in IJsland een zebrapad zag dat lijkt te zweven boven de weg. Het zou helpen tegen hardrijders en daar hebben ze in de Baarsjes flink last van. 'Hier op het zebrapad is een jonge vrouw met een baby aangereden en verderop een ander kind vertelt buurtbewoner, Joyce Donat. 'Ze rijden gewoon echt te hard hier.'

Eerste van Nederland

In Limburg pakten ze het idee ook op. Daar ligt in het dorpje Lottum het eerste 3D-zebrapad van Nederland. Maar volgens de verkeerspsycholoog valt het effect op lange termijn tegen. 'Mensen wennen er snel aan. Voor automobilisten die daar vaak rijden, heeft het na een bepaalde tijd geen enkel effect meer', stelt Tertoolen.

Kleine dorpjes

Daarnaast zijn de 3D-zebrapaden tot nu toe alleen maar getest in rustige dorpjes. De verkeerspsycholoog is bang dat het Amsterdam juist onveiliger maakt. 'Amsterdam is veel drukker dus het overzicht in een straat is minder. Mensen kunnen ervan schrikken en heb je zo een kop-staart-botsing'.

Het stadsdeel is wel enthousiast, maar gaat het 3D-zebrapad als proef eerst alleen op het fietspad plaatsen om te kijken wat het effect is..