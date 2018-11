Zus overleden Mare: 'Beduusd en teleurgesteld over vonnis'

Jip Welkers is teleurgesteld over de vrijspraak van de Uber-chauffeur die haar zus Mare (22) doodreed op 31 maart 2017 aan de Molukkenstraat.

Mare Welkers, werkzaam als juf op een basisschool en onderweg naar haar werk, werd eind maart vorig jaar aangereden in de Molukkenstraat in Oost door de toen 22-jarige Jasmin M.. Zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De officier van justitie eiste eerder 240 uur taakstraf tegen de Uber-chauffeur. Ook wilde het OM dat hij voor een jaar zijn rijbewijs inleverde. De rechtbank oordeelde echter dat zijn onvoorzichtige rijgedrag los moet worden gezien van de aanrijding. Zo zou onder andere zijn zicht belemmerd zijn door een verkeerd geparkeerd bestelbusje.

Zus Jip laat in een interview met AT5 weten dat ze hadden verwacht dat er aanmerkelijke schuld was. Het baart haar daarnaast zorgen dat ze nog elke dag taxichauffeurs roekeloos door de stad ziet rijden. 'Het gemis van mijn zus blijft, maar tegelijkertijd zie je elke dag taxi's die op een onveilige manier door de stad heen crossen terwijl ze op hun app kijken.'

Ondanks dat het niet bewezen is dat het bij dit ongeval een rol speelt, vroeg de familie aandacht voor de verkeersveiligheid en het gebruik van smartphones door taxichauffeurs. Het programma waarmee de chauffeurs worden opgeroepen werkt via een smartphone en zou ook voor afleiding zorgen. Wel is de familie blij dat wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) heeft toegezegd er iets aan te willen doen en dat dit probleem op tweede kamerniveau wordt besproken.