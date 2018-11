Documentairemaker: 'Ben niet erg bezig geweest met positief beeld over Sylvana'

Vandaag is het IDFA van start gegaan. Voor de 31e keer wordt het documentaire-festival gehouden in de stad en dat betekent dat er twaalf dagen lang in veertien bioscopen zo'n driehonderd nieuwe documentaires te zien zijn. Een daarvan over politica Sylvana Simons, met de titel 'Demon or Diva'. Wij spraken de maker van de documentaire, Ingeborg Jansen.

'Het gaat over de Sylvana die ze geworden is - een politica. Maar het gaat, hoop ik, ook over hoe wij naar haar kijken, met haar omgaan. En waarom dat misschien zo is', vertelt Jansen.

Lees ook: 'Als we ergens mee willen afrekenen, zullen we duidelijk moeten maken waarover het gaat'

Weg naar een zetel

De uitersten in reacties die de politica oproept waren voor de maker aanleiding om Simons te volgen op weg naar die ene zetel in de Amsterdamse gemeenteraad voor haar partij, BIJ1. Toch heeft Jansen na drie maanden bovenop de huid van de politica wel haar vermoedens waarom juist dit soort reacties haar ten deel vallen. 'Ze raakt iets ongemakkelijks. Namelijk, de heersende blik is best vaak wit.'

Lees ook: Beledigingen Sylvana: 'Ga terug naar je kokosnotenboom, wat is daar zo erg aan?'

'Zo neutraal mogelijk'

Bij documentaires over politici dringt de vraag zich onvermijdelijk op of het niet te veel een pamflet is geworden. 'Je maakt keuzes in de montage, ik had enorm veel materiaal. Dus dat is dan mijn idee van "zo neutraal mogelijk". Maar het is niet zo dat ik heel erg bezig ben geweest met een positief beeld van Sylvana', zegt de documentairemaker over haar keuzes. Ze vervolgt: 'Ik vind haar wel een heel sterk debater. Ik vond haar gewoon goed in hoe ze dingen deed.'

Lees ook: Sylvana Simons vindt nieuwe college niet divers genoeg

Première in Carré

Zondag gaat de film tijdens IDFA in première in Carré. Daar zullen Jansen en Sylvana Simons zelf ook bij aanwezig zijn, waarna er een gesprek volgt met hen over de film. Op 21 november is de film te zien op NPO2.