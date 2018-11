Juf Corine geeft dochter op eerste schooldag les wegens lerarentekort

De eerste schooldag van een 4-jarige is altijd spannend voor zowel kinderen als ouders, maar voor de dochter van Corine was het wel heel bijzonder; zij kreeg les van haar eigen moeder.

Corine had haar 4-jarige dochter dagenlang voorbereid op haar eerste schooldag op MKC De Amstel in Oost. Toch leek het er even op dat deze dag niet door zou gaan, omdat de juf van Louise die dag geen les kon geven. Daarom werd Corine, die zelf ook juf is, gevraagd om in te vallen in de klas van haar dochter.

'Daar heb ik wel even over getwijfeld, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om haar eerste dag niet door te laten gaan.' En dus gaf Corine les op de schooldag van haar eigen kind.

Vier invallers

Het was niet de laatste keer dat Louise van een andere juf les krijgt; na haar eerste schooldag heeft de kleuter vier andere invallers voor de klas gehad. 'Ik vind het knap dat ze vaak een invaller weten te regelen, maar ook schrijnend, omdat er soms ook een klas naar huis gestuurd wordt als er geen invallers meer beschikbaar zijn.'

Om de kans op uitgevallen lessen zo klein mogelijk te maken, deed Corine een oproep op Facebook om mensen die een lesbevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan, zover te krijgen om toch les te geven. 'Het is toch te gek dat je in Amsterdam op elke straathoek een cappuccino kunt krijgen, maar dat er in de stad elke dag kinderen zijn die die dag geen juf of meester hebben?'

Koffie als beloning

De persoon met de gouden tip wordt door Corine getrakteerd op een cappuccino. Het bericht is via Facebook vele malen gedeeld en geliked, maar vooralsnog heeft niemand zich gemeld om voor de klas te staan.

'Ik denk dat de leerkrachten toch écht op zijn in Amsterdam. Dat de salarissen laag zijn er er bijna geen woonruimte beschikbaar is in de stad, helpt natuurlijk ook niet mee', vertelt Corine. 'En dan heb je nog de werkdruk.'

Snuffelstages en zij-instromers

Toch was haar bericht op Facebook niet voor niets. Zo kreeg Corine een paar reacties van mensen die wel een dag op snuffelstage wilden. Ook schreven mensen haar dat ze overwegen om als zij-instromer aan de slag te gaan in het basisonderwijs.

'Je zal nooit de hoofdprijs verdienen en woonruimte in Amsterdam is moeilijk te vinden, maar tegelijkertijd is het ook een prachtig vak. Maar ja, ik heb nog niemand op een bakkie kunnen trakteren.'