Kalverstraat opnieuw duurste winkelstraat van Nederland

De huurprijzen voor winkels in de Kalverstraat zijn dit jaar weer de hoogste van Nederland. Een vierkante meter huren kost gemiddeld 2900 euro per jaar.

De winkelhuur in de Kalverstraat is hiermee wel net iets goedkoper dan vorig jaar. In 2017 kostte een vierkante meter nog 3000 euro per jaar. Daarmee blijft de populaire winkelstraat nog steeds de duurste van Nederland, en blijft het ook weer de luxe P.C. Hooftstraat voor. Dit blijkt uit een jaarlijks rapport van de Amerikaanse vastgoedonderneming Cushman & Wakefield.

Wereldwijd

Wereldwijd staat de Kalverstraat op nummer 16, en binnen Europa in de top tien. Deze gegevens zijn echter wel verraderlijk, want de lijst zet alleen de huurprijzen per land tegen elkaar af. Een land als de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld meerdere winkelstraten die duurder zijn dan de Kalverstraat, maar alleen de duurste wordt meegenomen in de lijst. Volgens dat principe zou de Kalverstraat in Europa niet eens de top 20 halen.

De lijst kent wel een nieuwe nummer één. Causeway Bay in Hong Kong stoot Upper 5th Avenue in New York voor het eerst in vijf jaar van de troon. Een vierkante meter huren kost hier maar liefst 24.606 euro per jaar.