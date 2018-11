Jelle Brandt Corstius spant geen zaak aan tegen Gijs van Dam: 'Doel bereikt'

Programmamaker en schrijver Jelle Brand Corstius spant geen zaak aan tegen Gijs van Dam. De advocaat van Brandt Corstius laat weten af te zien van een zogenaamde Artikel 12-procedure. Dit is een procedure die wordt gestart als de officier van justitie besluit om niet te vervolgen, maar als betrokkenen vinden dat de zaak toch voor de rechter moet komen.

'Mijn cliënt heeft ervoor gekozen om geen Artikel 12-procedure op te starten', zegt advocaat Nico Meijering tegen RTL Boulevard. 'Er was zowel juridisch als zaaksinhoudelijk alle reden om zulks wel te doen, maar cliënt heeft in het kader van #MeToo met zijn publicatie in Trouw zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie.'

In november 2017 deed de reisprogrammamaker aangifte van verkrachting tegen Gijs van Dam. De tv-producent zou Brandt Corstius in 2002 hebben gedrogeerd en hebben gedwongen tot seks. Beiden waren toen werkzaam voor de talkshow Barend & Van Dorp. Jelle Brandt Corstius deed zijn verhaal in Trouw, zonder een naam te noemen. Van Dam heeft het seksuele contact nooit ontkend, maar zegt wel dat er geen sprake was van dwang of drogeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in juli niet over te gaan tot vervolging van Van Dam omdat er onvoldoende aanwijzingen zouden zijn dat de tv-producent Jelle Brandt Corstius heeft gedrogeerd en verkracht.

Peter Plasman, advocaat van Gijs van Dam, zegt in een reactie dat zij wel een Artikel 12-procedure starten. 'We zijn nog lang niet klaar. We wachten nu op de behandeling van het hof. Hij is nog niet van ons af', zegt Plasman.