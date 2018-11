Bijlmer in The Independent: 'From no-go to most exciting hood'

The Independent heeft een online artikel geplaatst over de transformatie van de Bijlmer in de afgelopen jaren. Dit naar aanleiding van het 50-jarige jubileum van het stadsdeel.

'How Bijlmer transformed from Amsterdam’s no-go zone to the city’s most exciting hood' luidt de kop van het artikel, waarin een korte geschiedenis wordt gegeven van de buurt.

'Als je hier dertig jaar geleden bent geweest ... nou, dan zou je je ontsnapping al plannen vanaf het moment dat je aankwam', begint het artikel. Er wordt beschreven hoe het woonproject, dat eind jaren '60 werd ontworpen, op bijna elk aspect faalde en de Bijlmerramp het allemaal nog veel erger maakte.

De rest van het artikel is een lofzang op de veranderingen in de Bijlmer, waarbij verschillende hedendaagse hotspots worden beschreven. Het populaire café Oma Ietje in Bullewijk wordt bijvoorbeeld omschreven als een plek die de buurt tot de rand van gentrificatie heeft gebracht, zonder hierin door te slaan. Ook plekken als de Foodhallen World of Food en het Nelson Mandelapark passeren de revue.

Op 25 november 2018 is het precies vijftig jaar geleden dat de eerste bewoners in de Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen.

Het volledige artikel van The Independent is hier te vinden.