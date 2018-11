Geert Dales klaar met 'gesodemieter' bij 50Plus

Oud-wethouder Geert Dales wil de helft van het landelijke bestuur van 50Plus afzettten.

In een interview met de Volkskrant zegt hij klaar te zijn met het 'gesodemieter' bij 50Plus. 'Er wordt vertrouwelijke informatie gelekt, ze stoken, ze beledigen. En elk initiatief om dit uit te bannen, loopt dood.' Met Dales erbij zijn er zeven landelijke bestuursleden, hij wil drie van hen afzetten.

Dales werd in mei van dit jaar gekozen als voorzitter van de politieke partij. Tijdens de gemeenteraad was hij lijstduwer van 50Plus in Amsterdam, maar de partij haalde geen zetel in de gemeenteraad.