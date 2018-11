'Doorbraak bij onderhandelingen gemeente en Airbnb: platform wil adressen gaan delen'

Airbnb en de gemeente Amsterdam gaan opnieuw met elkaar om de tafel om afspraken te maken over het platform voor vakantieverhuur. Daarbij ligt ook het inzage geven van Airbnb in de adressen van hun gebruikers op tafel.

Dat zegt de Nederlandse Airbnb-topman Pieter Guldemond in De Telegraaf. Het vrijgeven van de adressen is al langer een wens van de gemeente. Zij denken op die manier de strijd tegen illegale verhuur te kunnen verbeteren.

Eerder hield Airbnb het delen van adressen vanwege 'juridische redenen' tegen. Dit argument kan nu echter geen stand meer houden omdat het bedrijf met Barcelona wél alle gegevens deelt. Dat Airbnb dat in Spanje wel doet, heeft volgens Barcelona te maken met een imagoprobleem van het bedrijf in de Spaanse stad.

Vanaf morgen zitten Airbnb en Ivens met elkaar om tafel. De huidige overeenkomst die de twee partijen met elkaar hebben, loopt op 1 januari 2019 af. Volgens Ivens werpt deze overeenkomst al zijn vruchten af. Hij liet eerder aan de raad weten dat het aantal huizen dat meer dan zestig dagen wordt verhuurd is gedaald.

Guldemond spreekt dan ook van een 'spannende week' in de krant. Belangrijkste inzet van Airbnb is dat de afspraken die zij met de gemeente maken ook gaan gelden voor andere platforms als Wimdu en Expedia. In de oude afspraak was dit ook al afgesproken, maar hier is nog niet veel van terecht gekomen.

'Als je overlast wilt oplossen vraagt dat ook om met andere platforms samen te werken', stelt Guldemond in de Telegraaf. Dat er sprake van overlast is, geeft hij toe. 'Ik denk dat we kunnen zeggen dat Amsterdam een overtoerismeprobleem heeft. Het is goed om te kijken naar het aandeel van Airbnb daarin.'

Overigens is Airbnb nog steeds fel tegenstander van het verlagen van de maximale verhuur van 60 naar 30 dagen. 'De komende jaren worden er alleen maar hotelkamers bijgebouwd die 365 dagen in de verhuur gaan. Een woning van Airbnb nu 60 dagen. Dat is nogal een verschil als je het hebt over de aanpak van de drukte.'