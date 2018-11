Woningzoekende moet 22 jaar wachten op sociale huurwoning in Amstelveen

Het duurt bijna 22 jaar om een sociale huurwoning in Amstelveen te vinden.

Dat meldt RTL Nieuws na een inventarisatie van de wachttijd bij Woningnet in een aantal populaire regio's. In Amsterdam blijkt de gemiddelde wachttijd nu bijna 16 jaar.

Ook in gemeentes die vlakbij Amsterdam liggen moeten woningzoekenden lange tijd wachten. In Wormer, net boven Zaandam, is de wachttijd bijna 30 jaar, in Hoofddorp bijna 24 jaar en in Diemen iets meer dan 21 jaar. Ook Uithoorn (19 jaar), Aalsmeer (17 jaar) en Purmerend (17 jaar) kennen een lange wachttijd.

Voor de inventarisatie werden ruim 25.000 sociale huurwoningen bekeken, die van oktober 2017 tot met september 2018 werden verhuurd.