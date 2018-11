ICT'ers en bouwvakkers gezocht; krapte op arbeidsmarkt grootst in Amsterdam

Door de groeiende werkgelegenheid in de regio Groot Amsterdam komen veel meer mensen aan het werk. Het betekent echter ook dat werkgevers veel meer moeite hebben om personeel te vinden.

Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. De komende jaren komen er per jaar zo'n 50.000 banen bij. Dat is goed voor de mensen die werkloos thuis zitten. Veel van hen zijn weer aan het werk gekomen. Ook mensen die het tijdens de crisis extra zwaar hadden, zoals 50-plussers en lager opgeleiden, vinden nu weer een baan.

Voor werkgevers is het minder goed nieuws. Zij hebben veel moeite om aan genoeg arbeidskrachten te komen. In de techniek en de ICT zijn de tekorten het grootst. Daarnaast is er in de bouw een grote vraag naar technisch geschoold personeel als schilders en elektriciens.