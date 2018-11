'Mediator Martien Kuitenbrouwer ingeschakeld voor brug over het IJ'

Oud-stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer bemiddelt tussen de gemeente en Rijkswaterstaat bij de besluitvorming over de brug over het IJ.

Dat meldt NRC. Er zou 'veel wrevel' zijn opgebouwd tussen de verschillende ambtenaren. Zo voelt Rijkswaterstaat zich voor een voldongen feit geplaatst en wordt er op de Stopera weer geklaagd over de 'inflexibele opstelling' van Rijkswaterstaat.

Controversiële maatschappelijke vraagstukken

Kuitenbrouwer was van 2010 tot 2014 stadsdeelvoorzitter in West. De PvdA'er werkt inmiddels bij het bedrijf Public Mediation (PM), dat 'overheden en stakeholders ondersteunt om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over controversiële maatschappelijke vraagstukken'. Ze wil tegenover de krant niet op de kwestie reageren.

De mogelijke ontwerpen voor de brug over het IJ, die twee beweegbare delen heeft en de Kop van Java-eiland verbindt met het Hamerkwartier in Noord, werden een week geleden door Rijkswaterstaat bekritiseerd. Zonder goedkeuring van Rijkswaterstaat kan de brug niet gebouwd worden.

Nautische veiligheid

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet weten dat de brug een gevaar is voor de 'nautische veiligheid'. Zo zouden er te weinig aanlegplekken zijn voor boten die moeten wachten en zou het ook onveilig zijn als boten elkaar moeten kruisen. Rijkswaterstaat zegt meer te zien in een tunnel onder het IJ.

D66, CDA en GroenLinks lieten vorige week weten dat ze wethouder Sharon Dijksma om opheldering willen vragen. 'Als Rijkswaterstaat geen vergunning geeft voor de Javabrug omdat deze niet veilig is, kan deze niet worden gebouwd. Dat heeft ingrijpende consequenties voor de gemeente en voor de begroting.'

Dijksma reageert waarschijnlijk aanstaande woensdag tijdens een commissievergadering op de kwestie.