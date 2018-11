Kukenheim: 'Zorgen over patiënten MC Slotervaart'

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) vindt dat het proces om patiënten bij andere ziekenhuizen op te vangen nog niet goed genoeg gaat.

Dat zei ze vanmorgen tijdens een commissievergadering op de Stopera. De wethouder ging begin september met verlof om zorg te verlenen aan haar kind, dat medische behandelingen moest ondergaan. Deze week heeft ze haar werkzaamheden opgepakt en vandaag reageerde ze voor het eerst op het faillissement van het MC Slotervaart.

Kukenheim heeft met het ontslagen ziekenhuispersoneel gesproken. 'Ik ben diep onder de indruk, niet alleen van de artsen en verpleegkundigen, maar ook van de IT-medewerkers en de medewerkers in het callcenter. En de oudere medewerkers die zich zorgen maken. (...) Er zijn enorm veel mensen die zonder baan het ziekenhuis draaiende houden.'

Wel maakt ze zich zorgen. 'Het is echt belangrijk dat er daadkracht is en verstandige processen zijn. Men heeft heel erg lang gehoopt dat er iets van een doorstart mogelijk was en zich boos gevoeld, ik hoop dat er dezelfde inspanning is om patiënten een goede plek te geven. Ik vind het echt belangrijk dat er antwoorden op komen.'

Ook is ze blij dat wethouder Moorman, die een deel van haar taken tijdens het zorgverlof overnam, besloten heeft dat de gemeente het eerste recht op koop van het gebouw heeft. 'Dat zegt iets over de opties die wij voor ons zien.'

Ze zei dat de rol van de gemeente verder 'formeel beperkt' is, maar dat er door ambtenaren wel 'knetterhard wordt gewerkt'. Zo is het op de Stopera geformeerde crisisteam nog steeds actief.