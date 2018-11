Vechtpartij op metrostation Noorderpark

Een aanhouding voor zwartrijden bij metrostation Noorderpark in Noord is uitgelopen op een vechtpartij. Uiteindelijk zijn er drie mensen opgepakt door de politie.

Het GVB voerde een controle uit in de metro en hield iemand staande omdat hij niet betaald had. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er ontstond een vechtpartij waar meer mensen bij betrokken waren. De politie heeft toen nog eens twee personen opgepakt.

Volgens getuigen waren er veel omstanders die zich ermee bemoeiden. Een getuige zegt dat het er stevig aan toe ging. 'Er werd geslagen met stokken. Omdat je niet kon zien dat het agenten waren leek het wel de maffia.'