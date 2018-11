Ruime meerderheid raad achter nachtelijke sluiting kazerne Victor

Is het veilig om brandweerkazerne Victor in de Dapperstraat 's nachts te sluiten of niet? Daarover boog vanmiddag een commissie van de gemeenteraad zich. In de Dapperbuurt hebben bewoners zorgen over de veiligheid. Ze betwijfelen of de langere aanrijtijden van de brandweer aanvaardbaar zijn. Maar een meerderheid van de raad en de burgemeester staan achter het plan.

De zorgen uit de buurt werden door de burgemeester en de gemeenteraad serieus genomen, zoals dat al eerder het geval was. Halsema gaf ook aan dat in sommige gevallen de aanrijtijden iets zullen oplopen, maar dat dat zo minimaal is dat het er niet onveiliger op wordt voor de bewoners in Oost. Ze staat dus nog steeds achter de plannen om de kazerne te sluiten.

Modernisering brandweer

Er wordt hiermee ook een eerste stap gezet naar modernisering van de brandweer. Er zal onder andere een acht-uursrooster komen, in plaats van een vierentwintig-uursrooster. Ook moet de brandweer zich naast het bestrijden van branden gaan richten op de preventie van branden.

'Modernere, betere brandweer'

'Die veiligheid is het enige waar wij mee bezig zijn, die wordt hier alleen maar beter van. Want waar wij naar op zoek zijn is een echt een modernere, betere, flexibelere brandweer. En vandaag hebben we een majeure stap gezet op weg naar die moderne brandweer', zegt commandant Leen Schaap.

Zeven jaar verder

'In 2011 - let wel 2011 - hebben we dit ook afgesproken met burgemeester Van der Laan, met de ondernemingsraad en met de korpsleiding. En we zijn nu zeven jaar verder en nu gaan we het daadwerkelijk doen. En dat is best een lange periode. Maar dat het goed is, dat absoluut', besluit Schaap.

1 januari 2019

Halsema zal de plannen nu nog één keer voorleggen aan de externe deskundigen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Als zij akkoord gaan, dan worden de bevindingen gedeeld met de bewoners en bezorgde oud-brandweerlieden. Vervolgens zal kazerne Victor vanaf 1 januari 2019 's nachts niet meer open zijn.