Wie wil er meedoen met ‘een calamiteit’?

Het GVB zoekt 100 vrijwilligers voor een calamiteitenoefening in de Piet Heintunnel. Als tegenprestatie kunnen de testreizigers rekenen op een gratis ontbijtje.

Tijdens de unieke oefening worden de calamiteitenprocedures met een dubbele, gekoppelde tram gecontroleerd. Lijn 26 (Centraal Station - Ijburg) zal namelijk begin 2020 met een gekoppelde tram rijden. Dit betekent dat er twee trams aan elkaar worden gekoppeld waardoor er meer reizigers per rit meekunnen. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen wordt er nauw samengewerkt met de Tunnelbeheerder van de gemeente Amsterdam en de Brandweer.

De oefening zal plaatsvinden op 25 November en is vooral geschikt voor de vroege vogels, het is namelijk tussen 5 en 9 uur 's ochtends. Wees er snel bij, want het GVB waarschuwt: ‘op=op’.

Inschrijven kan vanaf vandaag via deze link.