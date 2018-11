'Realisatie Namenmonument elke maand ton duurder'

Het Namenmonument dat aan de Weesperstraat moet komen te staan wordt elke maand 100.000 euro duurder.

Dat zegt Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité in De Telegraaf. 'Dat komt door de almaar stijgende bouwkosten als gevolg van de overspannen bouwmarkt. Dit jaar is er dus al meer dan 1 miljoen euro aan kosten bijgekomen om het monument te realiseren.'

Volgens de oorspronkelijke planning had het monument, waarop de namen van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma worden vermeld, in 2015 klaar moeten zijn. Dit werd later verschoven naar begin 2018. Het kabinet gaf eerder aan ruim twee miljoen euro te willen bijdragen aan de realisatie van het monument, de gemeente drie miljoen. Mede door bezwaren van omwonenden is desondanks nog niet aan de bouw begonnen.

Volgens De Telegraaf heeft het monument nog twee miljoen euro nodig. Afhankelijk van de beslissing van de bezwarencommissie van de gemeente Amsterdam kan in april 2019 begonnen worden met de bouw.