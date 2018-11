Nieuwe dienstregeling NS: meer treinen naar Rotterdam en directe verbinding met Disneyland

De NS maakt vandaag de nieuwe dienstregeling bekend. En hoewel 98 procent van de dienstregeling hetzelfde blijft, zitten er toch een aantal veranderingen tussen voor Amsterdammers.

Zo gaan er meer treinen rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. De Intercity Direct, de snelle verbinding tussen de twee steden, gaat één keer per uur extra rijden. Daarnaast wordt de capaciteit van de treinen die op dit traject rijden ook vergroot. In totaal stijgt door de maatregelen de capaciteit tussen Amsterdam en Rotterdam met twintig procent.

Voor gezinnen met kinderen die in de stad wonen is er ook een mooie noviteit. Vanaf april 2019 kunnen Amsterdammers twee keer per dag met een directe verbinding naar Disneyland Parijs. Daarnaast gaat de Thalys ook stoppen bij vliegveld Charles de Gaulle in Parijs.

De rest van de nieuwe dienstregeling gaat 9 december van dit jaar in.