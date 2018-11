GroenLinks Friesland wil snelle watertaxiverbinding richting Amsterdam

GrienLinks, de GroenLinks-fractie in Friesland, wil onderzoeken of een watertaxi over het IJsselmeer zinvol is voor reizigers tussen Friesland en Amsterdam.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het idee is om de watertaxi te laten varen op het traject tussen Stavoren en Enkhuizen, zegt Gerda Koopman van GrienLinks. Vanaf Enkhuizen kunnen reizigers dan met de trein naar Amsterdam.

Of het plan zorgt voor kortere reistijden is nog maar de vraag. Zo levert de watertaxi op het traject Leeuwarden-Amsterdam alleen bij versnelling van de huidige treinverbindingen tijdwinst op. 'Maar het gaat ons er ook om, om op een andere manier naar de Randstad te kunnen', benadrukt Koopman.

Het idee voor een watertaxi staat in het concept-programma van GrienLinks voor de provinciale verkiezingen. Leden kunnen dit nog wijzigen.