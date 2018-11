Bouw Woon Leef kijkt bij 'deeltoren' Woon-& op Zeeburgereiland

De Amerikanen zeggen 'Sharing is caring' en in Amsterdam gaan we hierin mee. Anno 2018 begint de populariteit van de deeleconomie ook zichtbaar te worden in de gebouwen die we bouwen.

Op Zeeburgereiland verrijst een wooncomplex met veel deel faciliteiten en ruimtes. Er komen onder andere deelfietsen, -auto's, -woningen en deelwinkel- en werkruimtes.

Kleine ondernemers

De bouwtekeningen van Woon-& tonen een wooncomplex met hippe bakstenen en moderne balkonnetjes. Maar vernieuwend wordt het op de begane grond. Deze bestaat uit lichte ruimtes die als werkplekken en multifunctionele winkelruimtes zullen dienen. Locatiemanager Anouk Roelofs van ontwikkelaar BPD: 'Het worden kleine winkeltjes waar je per dagdeel je ruimte kan huren, waardoor je bijvoorbeeld 's ochtends de bakker daar vindt, en 's avonds een leuke traiteur.'



Voor kleine ondernemers zijn de deelruimtes een oplossing voor de hoge huren van winkelruimtes. Traiteur Patrick van Dijk gaat straks aan het einde van de dag de ruimte een paar uur huren om zijn gerechten te verkopen aan de buurtbewoners.

Mocht de deeleconomie in de toekomst veranderen, dan kan dit wooncomplex zich aanpassen aan de tijd. De deelruimtes zijn zo gebouwd dat de functie later nog geheel kan worden omgegooid. Roelofs: 'Je ziet dat hier vooral kolommen staan en geen vaste wanden. Dat betekent dat de functies langzaam kunnen veranderen. Over twee jaar kan de wereld er weer heel anders uit zien en dan zullen we meebuigen in wat er dan bij het delen hoort.'

