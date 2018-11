Zonnig maar koud: muts kan uit de kast voor intocht

Het belooft een weekend te worden met stralende zon, maar lage temperaturen. Door stevige wind ligt de gevoelstemperatuur zondag tijdens de intocht van Sinterklaas naar verwachting maar nét boven het vriespunt.

De temperatuur zal zaterdag rond de 8 graden liggen, zondag is dat naar verwachting nog een graad lager. Wel is op beide dagen sprake van stralende zon en blijft het droog, voorspelt Yannick Damen van Weeronline.

Door een stevige Oosten- tot Noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur op beide dagen net boven het vriespunt, rond de 3 graden. 's Ochtends vroeg daalt de gevoelstempertuur zelfs tot onder het vriespunt, naar -3 graden.

Frisse intocht

Voor wie zondag van plan is om naar de intocht van Sinterklaas te gaan, zijn een muts, sjaal en winterjas dan ook geen overbodige luxe. Lekker binnenblijven kan natuurlijk ook. De intocht is live te volgen op AT5 en AT5.nl. Ook op Facebook en Instagram is de intocht te volgen.