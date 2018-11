Verwarde man parkeert auto op kruispunt achter Dam en blokkeert verkeer

Een geparkeerde auto heeft vrijdag aan het begin van de middag al het verkeer op het kruispunt voor Magna Plaza tegengehouden. De auto stond midden op de weg, zonder dat er iemand in de auto zat.

Op Twitter verschenen verschillende foto's van de auto, die onder meer het tramverkeer op het drukke kruispunt ophield.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een verwarde man ging, die zijn auto midden op de trambaan had geparkeerd. Nadat hij in een nabijgelegen winkel nog een aantal rekken had omgegooid is hij door de politie gearresteerd. Een takelwagen van de poltie heeft de auto iets na 12 uur weggesleept.