Drie miljoen pepernoten en zevenhonderd meter stoet; zondag komt Sinterklaas weer aan in Amsterdam

Nog twee nachtjes slapen voor Sinterklaas met ruim driehonderd Pieten voet aan wal zet in Amsterdam. AT5 is uiteraard van de partij, aan boord van de stoomboot en langs de kant.

De allereerste intocht van de Sint in Amsterdam was in 1934. Toen nog een kleine intocht met zeven Pieten en geen chocola- maar koekletters. Inmiddels is de intocht uitgegroeid tot een groot kinderfeest. Samen met Sinterklaas komen ruim driehonderd Pieten mee.



De intocht begint om 10.00 uur bij De Omval en gaat dan via Carré naar het Scheepvaartmuseum. Daar stapt Sinterklaas van de boot om van burgemeester Halsema de sleutel van de stad te ontvangen. En om 12.45 uur begint de stoet door de stad met voorop DJ Piësto, de Piet die iedereeen laat dansen. Rond 13.30 uur komt Sinterklaas aan op de Dam waar het feest door zal gaan tot 15.15 uur.



Live-uitzending vanaf 10.45 uur

Vanaf 10.45 uur zendt AT5 de intocht live uit tot Sinterklaas rond 12.00 uur de sleutel ontvangt. Om 17.15 uur is op AT5 een compilatie te zien van de hele dag.



