Winterkoudeopvang dit weekend al open door voorspelde vrieskou

De winterkouderegeling voor daklozen, die op 1 december in zou gaan, begint dit weekend al door de voorspelde kou. Dit betekent dat daklozen die nog geen slaapplek hebben gevonden kunnen overnachten bij sporthal de Weeren in Noord en op verschillende locaties van de Regenbooggroep.

Deze locaties gelden als overbrugging tot de 'echte' opvanglocaties aan de Contactweg in Westpoort en aan in de Nieuwe Looiersstraat in het centrum begin december opengaan.



Dekbedovertrekken

Om de opvang goed te laten verlopen is de Regenbooggroep hard op zoek naar extra dekbedovertrekken. 'Heb je een eenpersoons dekbedovertrek over? Geef het (graag wel even fris gewassen!) af op ons hoofdkantoor op de Droogbak 1D', schrijft de Regenboog Groep in een bericht op haar website.

Minimum temperaturen

Het wordt de komende dagen erg koud voor de tijd van het jaar. Het KNMI heeft dit weekend minimumtemperaturen van zo'n min één voorspeld en vanaf dinsdag zal het waarschijnlijk nog kouder worden.