Cel- en taakstraf voor volkszanger Mick Harren

Mick Harren is door de rechter veroordeeld tot 73 dagen celstraf, waarvan 60 voorwaardelijk voor het bedreigen van zijn voormalig stiefzoon met een vuurwapen. Bovendien krijgt de volkszanger een taakstraf van 180 uur. De straf is nagenoeg gelijk aan de eis van het OM.

Dat meldt NU.nl. Afgelopen juli zou Harren een pistool tegen het hoofd van zijn voormalig stiefzoon hebben gezet in een café in Purmerend. Hij zou al jaren ruzie hebben met de man.

Harren zelf beweert dat het ging om een nepwapen, dat hij bij zich had omdat het een onderdeel is van een lamp die hij maakt. Daar ging de rechter dus niet in mee.

Doordat Harren het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf in voorarrest doorbracht, betekent de veroordeling niet dat Harren terug de cel in moet. Dat voorarrest betekende overigens niet alleen maar kommer en kwel voor de zanger. De periode gaf hem naar eigen zeggen namelijk inspiratie voor zijn single Het leven is een leerschool.