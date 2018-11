Korpschef Aalbersberg definitief nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg volgt Dick Schoof definitief op als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Aalbersberg werd begin deze maand al nadrukkelijk genoemd als de opvolger van Schoof, die uitwijkt naar de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD.

De benoeming van Aalbersberg gaat in op 1 februari 2019. Hij trad zeven jaar geleden aan als korpschef in Amsterdam. Hij maakte in die tijd van alles mee, van de inhuldiging van Willem-Alexander tot de aanslag op het Centraal Station.



