Clubarts die Nouri behandelde weg bij Ajax

Da arts die Abdelhak Nouri behandelde op het veld in Oostenrijk, is niet langer werkzaam bij Ajax.

Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft dat vanmiddag bekendgemaakt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ajax. Volgens Van der Sar zijn Ajax en de arts in goed overleg uit elkaar gegaan.

Langere tijd afwezig

De arbeidsovereenkomst van Don de Winter is inmiddels beëindigd. Maar de arts was al langere tijd afwezig bij de club.

Tijdens een trainingskamp in Oostenrijk zakte Nouri op het veld in elkaar. Later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen.

'Niet adequaat'

Ajax heeft later toegegeven dat de behandeling in de eerste cruciale minuten 'niet adequaat was.' Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie zei Van der Sar dat Ajax erkende aansprakelijk te zijn.