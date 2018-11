Man (18) aangehouden in onderzoek schietpartij Indische Buurt

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op 1 september in de Semarangstraat in Oost.

Tijdens de schietpartij werd een auto met meerdere inzittenden onder vuur genomen met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, maar de schade was aanzienlijk. Meerdere auto's in de buurt werden geraakt door kogels.

Lees ook: Schoten geslost in Indische Buurt: 'Ik had wel in de vuurlinie kunnen staan'



De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. De rechter-commissaris beslist vandaag of de 18-jarige man langer vast blijft zitten.