Café Bijlmerplein voor tweede keer gesloten wegens aanwezigheid vuurwapen

Café Picalonga aan het Bijlmerplein is door burgemeester Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. Uit camerabeelden bleek dat er een vuurwapen in het café aanwezig is geweest. Het is de tweede keer dat het café gesloten wordt.

In 2015 gebeurde dit voor het eerst. Toen werd er tijdens een vechtpartij geschoten met een vuurwapen. De sluiting werd destijds opgeheven nadat het personeel een training van een beveiligingsbedrijf had gekregen.

Op hetzelfde plein werd eerder deze maand een kledingwinkel beschoten en vervolgens gesloten.

Eind oktober en begin november werden er twee handgranaten gevonden op het plein. Een horecazaak werd toen ook gesloten. De gemeente benadrukt dat die horecazaak geen relatie heeft met het vandaag gesloten café.