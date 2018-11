Fietser gewond na aanrijding met auto op Piet Heinkade

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Piet Heinkade.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Piet Heintunnel. De auto kwam eerst met de fietser in botsing en knalde vervolgens op een verkeerspaal.



De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en heeft een deel van de kruising tijdelijk afgezet. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.