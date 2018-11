Van terrorisme verdachte Syriër blijft negentig dagen langer vast

De Syriër (32) die vorig jaar september voor ophef zorgde in De Balie, blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten.

De verdachte dook op bij het debatcentrum tijdens een vertoning van een documentaire over Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van de Islamistische Staat.

Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem en sloegen alarm. De Syriër bleek in 2014 met een valse naam en een vals paspoort asiel te hebben aangevraagd in Nederland.



Aanslagen

De man werd eind oktober opgepakt omdat hij volgens de AIVD lid is geweest van terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou betrokken zijn geweest bij een aantal aanslagen, waarbij volgens de inlichtingendienst veel doden vielen.