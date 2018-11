Reportage: De Bloemenmarkt; eerlijke handel of tourist trap?

Wie controleert de kwaliteit van de Bloemenmarkt en wie handhaaft er bij overtredingen? Die vraag blijkt nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Verschillende partijen wijzen naar elkaar, zo blijkt uit onderzoek van AT5.

De markt die al sinds 1883 aan het Singel zit is een trekpleister voor toeristen, met de tulp als hoofdattractie. Maar vorige week bleek dat er ook veel mis is met de bloembollen op de markt. Zo verkoopt een aantal ondernemers zakken waarin veel minder bloembollen zitten, dan de verpakking belooft.

Bloei en kleur

Brancheorganisaties Anthos en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) trekken nu aan de bel. Volgens beide organisaties is er ook veel mis met de kwaliteit van de bloembollen en is het maar helemaal de vraag of je geplante tulpenbol in de lente wel uitkomt en de bloem de juiste kleur heeft. Anthos en KAVB pleiten voor ingrijpen door de Amsterdamse politiek.

Maar volgens verkoper Felipe Lieban is er niets aan de hand. 'Als jij een zakje bollen pakt, dan gaat meer dan negentig procent bloeien.' Hij zegt zich niet te herkennen in de negatieve geluiden.

'Naam te grabbel gooien'

De kritiek van de brancheorganisaties is niet aan dovemansoren gericht. De raadsleden Hülya Kat van D66 en Marianne Poot (VVD) willen dat er iets gaat gebeuren. Poot: 'Amsterdam heeft geen behoefte aan deze ondernemers die op zo'n manier ook de naam van Amsterdam bij toeristen te grabbel gooien.'

