Halsema na vier gevallen van bedreiging: 'Respecteer onze handhavers'

De afgelopen week zijn vier handhavers van de gemeente geconfronteerd met bedreiging en geweld. Dat zei burgemeester Halsema vanavond in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. 'Ik vind dat behoorlijk verontrustend', aldus Halsema.

Op social media verscheen deze week een filmpje van handhavers die moesten ingrijpen na een conflict over een geparkeerd busje op de Oudezijds Voorburgwal. Volgens omstanders gingen de handhavers te hardhandig te werk, maar Halsema bestrijdt dat. 'De man is meerdere keren gewaarschuwd en was zelfs zo bedreigend dat hij aangehouden moest worden.'

Doodsbedreigingen

'Ik geloof dat ook dit incident ertoe geleid heeft dat ze ook op social media met doodsbedreigingen te maken krijgen. Dat vind ik echt wel ernstig. Deze mensen moeten we op handen dragen.'

Verontrustend

Dit incident staat niet op zichzelf, aldus Halsema. 'Het probleem is dat vier handhavers op verschillende plekken bedreigd zijn en dat er geweld tegen hen is gebruikt. En in één geval zijn ook omstanders zich ermee gaan bemoeien, waardoor handhavers zich ook bedreigd gingen voelen. En dat vind ik eerlijk gezegd behoorlijk verontrustend.'

'Het is al zo dat geweld tegen publieke handhavers zwaarder bestraft wordt. En dat is ook terecht. En daar waar sprake is van bedreiging, ook op social media, zullen we aangifte doen', aldus de burgemeester.

Geen geweldsspiraal

Om dit soort geweld tegen te gaan pleiten sommige partijen ervoor om handhavers uit te rusten met bijvoorbeeld pepperspray. Maar Halsema vindt dat een vergaande maatregel. 'Ik ben er niet voor om in een geweldsspiraal te raken naar aanleiding van dit soort incidenten. In het algemeen moet je er juist voor zorgen dat er gedeëscaleerd wordt. Voor handhavers is het vooral van belang dat politie snel ter plaatse is, als handhavers in moeilijkheden komen. En dat was gelukkig in deze vier gevallen ook zo.'

Respect

Halsema doet vooral een beroep op Amsterdammers om hun kalmte te bewaren als een situatie uit de hand dreigt te lopen: 'Respecteer onze handhavers. Ze doen geweldig werk. Maar ze moeten wel in vrijheid, en met respect, hun werk kunnen doen.'

