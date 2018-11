Ajax biedt Mazraoui verbeterd contract aan

Ajacied Noussair Mazraoui (21) heeft een verbeterd contract aangeboden gekregen van directeur spelerszaken Marc Overmars. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in de Johan Cruijff Arena.

De rechtsback verlengde in april zijn contract tot de zomer van 2021. Mazraoui is dit seizoen definitief doorgebroken bij Ajax. De vleugelspeler is inmiddels ook Marokkaans international.

Veel scoren deed Mazraoui nog niet. Maar de twee keer dat hij dat wel deed, hielp hij Ajax aan kostbare punten in de Champions League. Hij zorgde voor het gelijkspel (1-1) tegen Bayern München en maakte het winnende doelpunt (1-0) thuis tegen Benfica.